Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Fenerbahçe Opet: 2

Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Fenerbahçe Opet: 2
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Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande, Gray, Naz, Stenavoic, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Martyna, Beyza

Fenerbahçe Opet: Magdalena, Aslı, Meliha, Arina, Eda, Bojana, Gizem (L), Cansu, Meryem

Setler: 23-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-11

Süre: 130 dakika (29, 29, 29, 26, 17)