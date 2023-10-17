Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Fenerbahçe Opet: 2
Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande, Gray, Naz, Stenavoic, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Martyna, Beyza
Fenerbahçe Opet: Magdalena, Aslı, Meliha, Arina, Eda, Bojana, Gizem (L), Cansu, Meryem
Setler: 23-25, 25-23, 25-23, 18-25, 15-11
Süre: 130 dakika (29, 29, 29, 26, 17)