Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Galatasaray: 0

Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta Eczacıbaşı Dynavit evinde karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 25-21, 28-26 ve 25-21'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Galatasaray: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta Eczacıbaşı Dynavit evinde karşılaştığı Galatasaray Daikin’i 25-21, 28-26 ve 25-21’lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

MDK
MDK
MDK
MDK

Hakemler: Ebru Kaya, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Stevanovic

Galatasaray Daikin: Tashiro, İlkin, Emine, Cuttino, Eggleston, Ayçin, Bihter (L), Duygu, Lazovic, Sude

Setler: 3-0 (25-21, 28-25, 25-21)

Süre: 73 dakika (26, 35, 28)