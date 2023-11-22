Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Muratpaşa Belediyespor: 0

Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Muratpaşa Belediyespor'u 25-10, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Muratpaşa Belediyespor: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Muratpaşa Belediyespor’u 25-10, 25-18 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Erdal Akıncı, Serap Kuka

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Naz, Voronkova, Jack-Kısal, Boskovic, Simge (L), Yaprak

Muratpaşa Belediyespor. Sigorta Shop: Aslıhan, Markova, Ceren, Samedy, Micaya, Hande, Derya (L), Burcu, Merve (L)

Setler: 25-10, 25-18, 25-15

Süre: 60 dakika (19,19,22)