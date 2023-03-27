Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Kuzeyboru: 0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Kuzeyboru: 0
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Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kuzeyboru’yu ağırladı. Setlerini 25-15, 25-18, 25-14 önde tamamladığı maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, ligdeki 17.galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe: Gizem, Arina, Cristina, Meryem, Eda, Buse, Hristina, Teresa, (Fernanda, Anna, Ergül, Cansu, Aslı, Meliha)

Antrenör: Zoran Terzic

Kuzeyboru: Dilek, Miroslava, Ezgi, Valentine, Sabriye, Nursevil, Yasemin, Hanna, İrem, (Beatriz, Arelya, Merve, Polina, Ceren)

Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: 25-15, 25-18, 25-14

Süre: 62 dakika (19, 23, 20)