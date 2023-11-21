Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0

Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 25-14, 25-14, 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Sarıyer Belediyespor’u 25-14, 25-14, 25-14’lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Tuncay Sevim, Recep Karakoç

Fenerbahçe: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Bojana Drca, Arena Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Magdalena Stysiak, Gizem Örge (L)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Aslı Tecimer, Begüm Hepkaptan, Kimberly Drewniok, Simone Lee, Aleyna Vence, Simay Kurt (L), Işıl Öz (L)

Setler: 3-0 (25-14, 25-14, 25-14)

Süre: 64 dakika (21’, 22’, 21’)