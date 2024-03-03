Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - V. Bank: 1

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde V. Bank'ı 25-13, 22-25, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 20, toplamda da 21. galibiyete imza attı.

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe: 3 - V. Bank: 1
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde V. Bank’ı 25-13, 22-25, 25-18 ve 25-21’lik setlerle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 20, toplamda da 21. galibiyete imza attı.

Salon: Eczacıbaşı

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Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe: Gizem Örge (L), Aslı Kalaç, Meliha Diken, Arina Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem, Bojana Drca, Melissa Vargas

V. Bank: Alexandra Frantti, Cansu Özbay, Ayça Aytaç (L), Chiaka Ogbogu, Gabriela Guimaraes, Zeynep Sude Demirel, Alexia Carutasu, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Bahar Akbay, Jordan Thompson

Setler: 25-13, 22-25, 25-18, 25-21

Süre: 1 saat 35 dakika (20, 26, 22, 27)