Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Kuzeyboru: 0

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru'yu 25-23, 25-9 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Kuzeyboru: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında Kuzeyboru’yu 25-23, 25-9 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi’nin üçüncü hafta maçında Kuzeyboru’yu ağırladı. Setlerini 25-23, 25-9, 25-22 üstün tamamladığı maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alarak puanını 7’ye yükseltti. Fenerbahçeli oyunculardan Magdalena Stysiak 16, Arina Fedorovtseva ise 14 sayıya ulaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Maçtan önce Gazze’de hayatını kaybeden siviller için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşmaya Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Bojana Drca, Magdalena Stysiak, Arina Fedorovtseva ve libero Gizem Örge altılısıyla başlayan Fenerbahçe, 14-18 geriye düştüğü ilk sette Kaptan Eda’nın liderliğinde yakaladığı 3-0’lık seriyle skoru 17-18’e getirdi. Arina Fedorovtseva’nın kullandığı servis turunda skor üstünlüğünü ele alan sarı-lacivertliler, Magdalena Stysiak’ın sayısıyla da seti 25-23 kazandı.

İlk setin sonlarında yakaladığı ivmeyi ikinci sete de taşıyan ve 9-3 öne geçen Fenerbahçe, Arina Fedorovtseva’nın skorer oyunuyla farkı açmaya devam ettiği seti Meliha Diken’in sayısıyla 25-9 önde tamamladı.

Üçüncü sette Stysiak’ın servis turunda geriden gelerek 17-15 öne geçen Sarı Melekler, seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Opet, ligin 4. haftasında Karayolları’na konuk olacak. 28 Ekim Cumartesi günü Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.