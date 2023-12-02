Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 0

Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği PTT'yi 26-24, 25-12 ve 25-17'lik setler sonunda 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - PTT: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Sultanlar Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği PTT’yi 26-24, 25-12 ve 25-17’lik setler sonunda 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kral

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cristina, Meryem Boz, Ergül Avcı Eroğlu, Ada Germen Korkmaz)

PTT: Hande Naz Sunar, Caffrey, Mirkovic, Savic, Yasemin Özel, Hümay Fırıncıoğlu (Özlem Güven, Nehir Kurtalan, Elif Su Yavuz, Özlem Tuğral, Caric)

Setler: 26-24, 25-12, 25-17

Süre: 78 dakika (34, 21, 23)