Sultanlar Ligi: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 3

Sultanlar Ligi'nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 3
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Sultanlar Ligi’nde oynanan derbi maçta Fenerbahçe Opet, ezeli rakibi Galatasaray Daikin’i 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray: Tashiro, İlkin Aydın, Gneiting, Cuttino, Sude Hacımustafaoğlu, Ayçin Akyol (Bihter Yarkın, Eggleston, Duygu Düzceler)

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ada Korkmaz, Meryem Boz)

Setler: 24-26, 25-19, 19-25, 22-25

Süre: 109 dakika