Sultanlar Ligi: Karayolları Spor Kulübü: 0 - Fenerbahçe: 3
Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.
Salon: Başkent Voleybol
Hakemler: İlknur Çakan, Yıldıray Turan
Karayolları Spor Kulübü: Elif, Ezgi, Duru, Alara, Dilay, Buse, Tuana, Strunjak, Ceren, Eylül, Selena
Fenerbahçe Opet: Gizem, Ergül, Ada, Cansu, Meliha, Fedorotseva, Meryem, Eda, Irina, Bojana, Buse
Setler: 7-25, 19-25, 16-25
Süre: 63 dakika