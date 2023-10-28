Sultanlar Ligi: Karayolları Spor Kulübü: 0 - Fenerbahçe: 3

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: Karayolları Spor Kulübü: 0 - Fenerbahçe: 3
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Karayolları Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti.

Salon: Başkent Voleybol

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: İlknur Çakan, Yıldıray Turan

Karayolları Spor Kulübü: Elif, Ezgi, Duru, Alara, Dilay, Buse, Tuana, Strunjak, Ceren, Eylül, Selena

Fenerbahçe Opet: Gizem, Ergül, Ada, Cansu, Meliha, Fedorotseva, Meryem, Eda, Irina, Bojana, Buse

Setler: 7-25, 19-25, 16-25

Süre: 63 dakika