Sultanlar Ligi: Kuzeyboru: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'e 25-15, 25-16 ve 25-18 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Sultanlar Ligi: Kuzeyboru: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
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4d

Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit’e 25-15, 25-16 ve 25-18 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Halit Cerid

Kuzeyboru: Ezgi, Sabriye, Klimets, Mitchem, Yasemin, Nursevil, Dilek (L), Paskova, Ceren, Rahimova

Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Saliha, Heyrman, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Beyza, Yasemin

Setler: 15-25, 16-25, 18-25

Süre: dakika (21,20,25)