Sultanlar Ligi: Kuzeyboru: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'e 25-15, 25-16 ve 25-18 setlerle 3-0 mağlup oldu.
Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit’e 25-15, 25-16 ve 25-18 setlerle 3-0 mağlup oldu.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Halit Cerid
Kuzeyboru: Ezgi, Sabriye, Klimets, Mitchem, Yasemin, Nursevil, Dilek (L), Paskova, Ceren, Rahimova
Eczacıbaşı Dynavit: Jack-Kısal, Ognjenovic, Saliha, Heyrman, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Beyza, Yasemin
Setler: 15-25, 16-25, 18-25
Süre: dakika (21,20,25)