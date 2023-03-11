Sultanlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde 19. hafta bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Sultanlar Ligi’nde haftanın sonuçları şöyle:
Nilüfer Belediyespor: 0 - V.Bank: 3
İlkbank: 1 - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3
Fenerbahçe Opet: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0
Bolun Belediyesi: 2 - Çukurova Belediyesi: 3
Sigorta Shop: 2 - Kuzeyboru: 3
THY: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - PTT: 1