Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-9, 25-21 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-0 kazandı.
Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor’la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-9, 25-21 ve 25-18’lik set skorlarıyla 3-0 kazandı.
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Önal, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor: Deniz, Eda Nazlı, Milenko, Beliz, Gicquel, Yordanova, Eylül (L), Lila, Kunzler, Merve Nur
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Alexa, Beyza, Boskovic, Simge (L), Defne
Setler: 9-25, 21-25, 18-25
Süre: 85 dakika (27,28,30)