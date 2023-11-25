Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor'la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-9, 25-21 ve 25-18'lik set skorlarıyla 3-0 kazandı.

Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor’la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-9, 25-21 ve 25-18’lik set skorlarıyla 3-0 kazandı.

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Önal, Öznur Tosun

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Nilüfer Belediyespor: Deniz, Eda Nazlı, Milenko, Beliz, Gicquel, Yordanova, Eylül (L), Lila, Kunzler, Merve Nur

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Alexa, Beyza, Boskovic, Simge (L), Defne

Setler: 9-25, 21-25, 18-25

Süre: 85 dakika (27,28,30)