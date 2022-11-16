Sultanlar Ligi: Nilüfer Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Misli.com Sultanlar Ligi 5. maçında Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk seti ev sahibi takım 25-22 ile alırken ikinci set Sarıyer Belediyespor’un aynı set sonucu ile karşılık vermesi sonucu durum 1-1 oldu.

İkinci ve üçüncü setleri ev sahibi takımın 25-16, 25-22 setlerle galip ayrılırken, mücadelede de 3-1 Nilüfer lehine sona erdi.

Maçın en skorer oyuncusu 24 sayı ile Sarıyer Belediyespor’un yıldız oyuncusu Kimberly Drewniok oldu fakat takımını galibiyete taşımaya yetmedi. Sarıyer Belediyespor, 20 Kasım Pazar günü THY takımını ağırlayacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: C.Küçükboyacı, S.Kuka

Nilüfer Belediyespor: Sherridan Atkinson, Nikola Radosova, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, İlayda Uçak, Aleksandra Milanova, Eylül Akarçeşme (L)

Sarıyer Belediyespor: Simay Kurt (L), Lila Şengün, Kimberly Drewniok, Büşra Kılıçlı, Begüm Hepkaptan, Ajcharaporn Kongyot, Chatchu-on Moksri

Setler: 25-22, 22-25, 25-16, 25-22

Süre: 112 dakika (27, 32, 25, 28)