Sultanlar Ligi: PTT: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Ankara ekibi PTT'ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-20, 25-13 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.

Sultanlar Ligi: PTT: 1 - Eczacıbaşı Dynavit: 3
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Ankara ekibi PTT’ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-20, 25-13 ve 25-23‘lük set skorlarıyla 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

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Hakemler: İlknur Çakar, Eser Türkoğlu

PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve, Yasemin Yiwen, Hande Naz, Özlem (L)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Yaprak, Beyza, Voronkova, Hande, Stevanovic, Aybüke (L), Gray, Yasemin

Setler: 25-22, 20-25, 13-25, 23-25

Süre: 117 dakika (31,28,25,27)