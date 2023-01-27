Sultanlar Ligi: Sarıyer Belediyesi 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Sarıyer Belediyesi Fenerbahçe Opet’i konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 19-25, 19-25, 18-25 setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Sultanlar Ligi’nde Sarıyer Blediyesi’ni mağlup eden Fenerbahçe, 12. galibiyetini aldı ve puanını 36’ya yükseltti. 18 sayıyla Melissa Vargas günün en skorer ismi oldu. Arina Fedorovtseva ve Hristina Vuchkova da 15’er sayıyla çift haneli rakamlara ulaşarak galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Tuncay Sevim

Sarıyer Belediyesi: İrem Çor, Rigdon, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Bashnakova, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Şeyma Akbulut, Dilara Bilge, İkbal Albayrak, Yaren Hatipoğlu)

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Dündar, Naz Akyol, Busa, Dicle Babat, Vargas Aylin Sarıoğlu, Bahar Guidetti, İpar Kurt, Ceren Kestirengöz, Lila Şengün

Setler: 19-25, 19-25, 18-25

Süre: 72 dakika (23,27,22)