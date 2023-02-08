Suluova'dan deprem bölgesine yardım tırları gönderildi

Amasya’nın Suluova ilçesinde vatandaşlar 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremin yaralarının sarılması için seferber oldu. 14 tır dolusu yardım malzemesi toplanarak bölgedeki illere gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kısa sürede yardım faaliyetlerinin başlandığı belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yaralar sarılana kadar tüm imkanlarımızla deprem felaketini yaşayan bölge halkının yanında olacağız” dedi.

İhtiyaç malzemelerinin toplandığı yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğine değinen Fatih Üçok, “Vatandaşlarımız bu yardım kampanyasında gözlerimizi yaşartacak şekilde bir duyarlılık gösterdi. Yardım kampanyamız çok kıssa sürede 12 tır gibi büyük bir meblağa ulaştı. Yardımlarını esirgemeyen duyarlı tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yardım tırlarının dualarla yolcu edildiği programa, Kaymakam Şafak Gürçam, Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Turgut Aksu, diğer yetkililer ile vatandaşlar da katıldı.