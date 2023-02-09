Suluovalı besicilerden depremzedelere destek için hayvan bağışı

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Amasya’nın Suluova ilçesindeki besiciler, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek için hayvan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyanın ilk gününde 70 küçükbaş ve 25 büyükbaş hayvan bağışı alındı.

Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyasına 2 koyununu bağışlayan Cemalettin Torbacı, akrabaları ve çevresinden de 13 koyun yardımı aldı. Kampanyayı duyar duymaz harekete geçip ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirten Torbacı, “Kendi çapımda eşime dostuma sosyal medya aracılığıyla yaydım. Kendi araçlarımızla 15 koyun topladık” dedi.

Yardım kampanyasına herkesin seferber olduğunu anlatan Asım Kuzucu da, “İnsanlar çok zor durumda. Ölenler, geride kalanlar var. Millet olarak herkesin canı orada ve seferber oldu. Kimi oraya giderek yardım ediyor, gidemeyenler malıyla, bunu da yapamayanlar duasıyla bütün millet olarak oradayız. İnşallah Allah bu gibi felaketleri bir daha göstermez” diye konuştu.

Suluova Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Esem Kodaman ise bağışlanan hayvanların kesilerek yapılacak kavurmayı Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremzedelere ulaştırılacaklarını söyledi. Kampanyanın ilk gününde 70 küçükbaş ve 25 büyükbaş hayvan bağışı alındığına değinen Kodaman, duyarlı üyelerine teşekkür etti.