Sümela ve Palandöken Kültür Yolu Festivallerinde 3 milyon kişi kültür ve sanatla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin bu yılki ikinci ve üçüncü etapları Trabzon ve Erzurum’da yaklaşık 3 milyon sanatseverle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere 2021 yılında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin Kapadokya’nın ardından bu yılki ikinci ve üçüncü etapları Trabzon ve Erzurum’da tamamlandı. 19 Ağustos’ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla eş zamanlı olarak başlayan Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali ve Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali 27 Ağustos’ta sona erdi.

Trabzon Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında 30’dan fazla mekanda düzenlenen 500’den fazla etkinliğe binden fazla sanatçı katılırken, festival boyunca tüm etkinliklere 1 milyon 300 binden fazla kişi katıldı. Erzurum Palandöken Kültür Yolu Festivali’nde ise 37 ayrı mekanda düzenlenen 4 binden fazla etkinliğe yine bin civarında sanatçı katılırken festival boyunca 1 milyon 360 binin üzerinde katılımcı etkinliklere ilgi gösterdi. Böylece 19-27 Ağustos tarihleri arasında Trabzon ve Erzurum’da düzenlenen iki festivalde toplam 2 milyon 660 bin vatandaş kültür ve sanatla buluştu.

Konserler Trabzon ve Erzurum’u coşturdu

Sümela Kültür Yolu Festivali çerçevesinde; Trabzon Fuar Merkezi’nde Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, 100. Yıl Marşları ( Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla), Motive, Fatma Turgut, Ali Kınık, Göksel, İkilem, Dedüblüman, Oğuzhan Koç gibi isimler konser verdi. Ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf konserleri ve Halk Dansları Topluluğu da izleyiciyle buluştu.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde ise; Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda Ferhat Göçer, Bengü, Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan, Ali Kınık, Uğur Işılak, Alişan, Sinan Akçıl, Fatma Turgut konserleri gerçekleşti. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf konserleri ve Halk Dansları Toplulukları da Erzurum’da izleyiciyle buluşurken 2017 yılında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal, Türkiye Kültür Yolları Festivallerinin Palandöken durağında tekrar anıldı. Ayşegül Zaim ve Enver Merallı’nın ‘İbrahim Erkal’a Saygıyla’ konseri Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda dinleyicilerle buluştu.

Festivallerin vazgeçilmezleri sergiler

Sümela Kültür Yolu Festivali boyunca Ganita Faroz Sahil Bandı’nda bulunan Sonsuzluk Penceresi’ndeki ‘Kutsal Damlalar Efsanesi Cam ve Taş Heykel Enstalasyonu’, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda bulunan ‘Bir Hayalin İnşası’ sergisi, Kızlar Manastırı’ndaki ‘Akkase Ebru Sergisi’ ve ‘Amberin Sırları Dijital Fotoğraf Sergisi’, Ayasofya Camii iç avlusunda bulunan ‘Ebru Sanatı Digital Deneyim Ekran’ ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam etti. Sümela Manastırı’nda ise ‘Manastır Kütüphanesi: Kent Kitaplığı’ ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Palandöken Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Türkiye’nin hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ’ın ‘Hiç’ sergisi festival boyunca Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Çifte Minareli Medrese’de görüldü. 19-20 Ağustos tarihlerinde ise Erzurum’da Konaklı Kayak Merkezinde Çadır Kampı ve Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği 2022 yılında 20’ncisi gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasının sergisi ve ödül töreni ise Erzurum Resim ve Heykel Müzesi (Kongre Binası)’nda Palandöken Kültür Yolu kapsamında gerçekleştirildi.

Çocuklar festivallere renk kattı

Sümela ve Palandöken’deki etkinlikler kapsamındaki çocuklar da kültür ve sanata doydu. Her iki festivalde de Çocuk Atölyeleri, Bando Gösterileri, Edebiyat Söyleşileri, Sanat Etkinlikleri, Geleneksel El Sanatları Çalışmaları, Çocuk Kulüpleri, Ebru Sanatı Deneyimleri, tiyatrolar, yayla şenlikleri düzenlendi.

Bu yıl 11 şehirde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 12 Kasım’a kadar sürecek. Festivallerin bir sonraki durağı 9 Eylül’de başlayacak olan Çanakkale Troya Kültür Yolu Festivali olacak.