Sümela'yı andıran Alicin Manastırı doğal yapısıyla dikkat çekiyor

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Manastırı, Trabzon’daki Sümela Manastırı’na benzerliğiyle dikkat çekiyor. Dağ yamacındaki yapı, hem konumu hem de mimarisiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Kızılcahamam’da kayalıklar arasına gizlenmiş Alicin Manastırı, Ankara’ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta, Alicin Deresi’nin yukarısında yer alıyor. Sümela Manastırı’ndan daha eski bir tarihe sahip olabileceği değerlendirilen Alicin Manastırı’nın kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği ise kesin olarak bilinmiyor. Günümüze yalnızca bazı duvar ve sur kalıntıları ulaşan ve ‘Ankara’nın Sümelası’ olarak da adlandırılan yapı, sarp bir yamaca kurulmuş olması nedeniyle ulaşım açısından zorluklar barındırıyor.

Tarihçiler, yapının Bizans döneminde rahipler tarafından kullanıldığını düşündüklerini belirtiyor. Öte yandan manastırın isminin kökenine ilişkin farklı rivayetler de bulunuyor. Halk arasında anlatılanlara göre Celali İsyanları sonrası bölgede saklanan ‘Ali’ isimli bir eşkıyadan dolayı yapının ‘Alicin’ olarak anılmaya başlandığı ifade ediliyor. Yetkililer, doğal yapısı ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Alicin Manastırı’nın turizme kazandırılması gerektiğini vurguluyor.