Summer Run İstanbul, Caddebostan sahilinde gerçekleşti

Summer Run İstanbul serisinin ilk yarışı, İstanbul Caddebostan sahilinde gerçekleşti. Birçok sporcunun katıldığı yarışmada dereceye girenlere hediyeler verildi.

Profesyonel yarış deneyimiyle, eğlenceyi birleştiren Summer Run İstanbul, Caddebostan sahilinde sabah saatlerinde 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 10K - 5K koşu ve paten kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Koşucular ve patenciler tarafından da en çok talep edilen, kişisel en iyi derecelerini geliştirebilecekleri Caddebostan sahil hattından gidiş dönüş olmak üzere 10 kilometrelik parkurda yarışıldı. Yapılan yarışmada kadın ve erkek yarışmacılara madalya, kupa ve sponsor ödülleri verildi. Etkinlikte yarışmanın yanı sıra ikramlar, oyun alanları, streetball alanı, sürpriz sponsorlar ve sürpriz deneyimler de yer aldı. Yapılan paten yarışmasında kadınlar kategorisinde Sudenur Özdemir, İlayda Yaman, erkekler kategorisinde ise Ahmet Kepür, Muhammed Bilal Osman, Hacı Ağaoğlu dereceye giren isimler oldu. 10K koşu yarışmasında dereceye girenler ise kadınlarda Ayşen Göktürk, Gamze Turhan, Gülsen Kolçak, erkeklerde ise Mestan Turhan, Ömer Faruk Uğurlu, Mehmet Aydıngör oldu.

Paten yarışına katılan yarışmacılardan Beyza Betül Öztürk, "Caddebostan’daki etkinlikleri çok seviyoruz. Summer Run etkinlik düzenledi ve geçmiş zamanda da belediyenin etkinliklerine katılmıştık. İstanbul Paten Spor Kulübü olarak düzenli olarak katılıyoruz. Olabildiğince yarışların artmasını istiyoruz. Patenciler olarak çok mutlu ve gururluyuz. Hedefim belli birinci olmak istiyorum" dedi.

Summer Run İstanbul 5K koşu yarışmasına katılan, Elif Köroğlu, "Çok güzel bir organizasyon. Bu sabah geldik burada 5 kilometre koşacağız. Hava ve parkur baya güzel bakalım en güzel şekilde bitireceğiz. Hedefim var ama hava şartları malum yaz ayları. Bakalım çıkacağız, koşacağız" dedi.