Sumru Yavrucuk 'Shirley' oyunuyla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla sahnelenen ve izleyicinin büyük beğenisini kazanan tek kişilik komedi oyunu "Shirley", 21 Eylülde Bursa BAOB Sahne’de sahnelenecek.

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu "Shirley", 21 Eylülde Bursa BAOB Sahne’de seyirciyle buluşuyor. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsünü anlatan "Shirley", başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor. Tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak oyununun biletleri Biletinial üzerinden satışa çıktı.

Willy Russell’ın "Shirley Valentine" adlı oyunundan "Shirley" ismiyle Türkçeye uyarlanan oyun, tüm komedi unsurlarının, müziklerinin, seyirciye yaşattığı keyifli atmosferin yanı sıra potansiyelini mutfağa hapsetmiş bir kadının kendini keşfediş ve hayatının iplerini yeniden ele alışının hayranlık uyandıran öyküsünü anlatıyor. Tek kişilik müzikli komedi oyunu olan "Shirley", Türkiye’de başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla sahneleniyor. Sayısız tiyatro ödülünün sahibi Yavrucuk, Shirley’nin yönetmenliğini de üstleniyor.