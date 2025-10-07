Sumud Filosu'nda alıkonulan 15 Türk aktivist İstanbul'a geldi

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 15 Türk aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı’na indi. Aktivistler, aileleri tarafından çiçeklerle karşılandı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40’tan fazla tekneyle Gazze’ye seyir haliyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu’ndaki 15 Türk aktivisti taşıyan uçak, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geldi. 16.35’te hareket eden uçak saat 19.00’da havalimanına ulaştı. Uçaktan inen aktivistler, ‘Nehirden Denize Özgür Filistin’ sloganlarını attı. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

Uçaktan indikten sonra yaşadıklarını anlatan aktivist Zeynel Abidin Özkan, "Şu an Sumud Filosunun son yolucuları olarak Türkiye’ye geldik. Sumud, kararlılıkla yoluna devam etti ve geri adım atmadı. Ancak Siyonist zorba, bizi Akdeniz’de uluslararası sularda, tüm hukuku yok sayarak, 44 gemimizle birlikte askeri operasyonla ele geçirdi. Orada belli bir cezaevi süreci geçirdik. Filistinlilerin yaşadığı cezaevi şartlarıyla çok kısa bir süre yüzleştik. Filo, şiddetsiz bir eylemle sadece Gazze’ye insani yardım götürmek ve ablukayı kırmak için yola çıkmıştı. İçinde 47 ülkeden siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar, aktivistler bulunuyordu. Buna rağmen İsrail bu filoya saldırdı ve tüm dünya maalesef bunu seyretti. Sivil insanların yapabileceği son şey, kendi canlarını ortaya koyarak, İsrail’in karşısına durmak ve Gazze’ye ulaşmanın çabasını aramaktı, yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sivil insanların yapabileceği şeyler bitti, artık devletler bu sürece el atmalı. İsrail Gazze’ye ablukayı uyguladığı sürece, Gazze’ye soykırım uyguladığı sürece, İsrail’e havada, denizde, karada tam bir abluka ve ambargo yaşatmalı ki, bu katliam ve bu soykırım dursun" dedi.

"4-5 yaşındaki çocuklardan bile korkuyorlar"

Uçaktan indikten sonra annesine sarılan aktivist Sümeyye Sena Polat, "Bizi yetiştiren Türk ailelerine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü biz Türk çocukları, hep Filistin türküleriyle, Filistin tarihini öğrenerek, çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Eğer onları desteği olmasaydı, biz hiçbir şekilde gidemezdik. Ama en önemlisi bütün gözler Gazze’de, ateşkes olana kadar durmak yok. Filistinli esirleri ve Gazze’deki ablukayı kırana kadar, Gazze özgür olana kadar yok. Benim hücremin karşısında bir tane İsrail bayrağı ve Gazze resmi, yıkılmış Gazze resmi üstünde ‘Yeni Gazze’ yazıyordu. Bu ne biliyor musunuz? Trump ve Netanyahu’nun Gazze için planı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gazze’yi yüz kere yıksalar, 101. kere inşa edeceğiz. Karadan, sudan, havadan nereden olursa olsun, Gazze’yi savunmaya, Gazze’yi temsil etmeye devam edeceğiz. O filolarda milyonlarca insan olmak istiyordu. Orda olmanın önemi yok, hepimiz Gazze’yi düşünüyoruz. Dualarımızda, aksiyonlarımızda neyle olursa olsun. Bütün gözler Gazze’de olmalı, mücadele dün başlamadı, bugün de bitmeyecek, yarın da devam edecek. Biz kazanacağız, çünkü ben onların ne kadar korkak olduğunu gördüm. Ben Givir, oraya geldi, bize ‘terörist’ dedi, ‘mahpus şartlarında bile bunlara insanı davranmayacağız’ dedi. Ama orada bir, ‘Özgür Filistin’ sloganı atılınca fare gibi kenara çekildi. Onlar Gazzelilerden korkuyor, 4-5 yaşındaki Gazzeli çocuklardan bile korkuyor" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından aktivistler kontrol için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.