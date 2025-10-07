Sumud Filosu'ndaki aktivist Abdullah Gündem: 'Tüm dünya sesimiz duydu ve harekete geçti'

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 15’i Türk, 6’sı Meksikalı olmak üzere 21 aktivist İstanbul’a geldi. Meksikalı 6 aktivist transit geçişle ülkelerine gitti.

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 15’i Türk ve 6’sı Meksika vatandaşı olmak üzere toplamda 21 aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları’na ait uçak, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan 16.35’te hareket ederek, saat 19.00’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Aktivistleri havalimanı apronunda delegasyon üyeleri ve aileleri ellerinde çiçeklerle karşıladı. Aktivistler, ‘Nehirden Denize Özgür Filistin’ sloganlarını atarak uçaktan inerek, VIP salonuna doğru gitti. Aileleri ve yakınları ile hasret giderip duygu dolu anlar yaşayan Türk aktivistler, havalimanındaki işlemlerinin tamamlandı. Ardından sağlık muayenelerinin yapılması için kendilerine tahsis edilen araçlarla polis korteji eşliğinde Bahçelievler’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Öte yandan Türk aktivistlerle aynı filoda alıkonulan ve aynı uçakla İstanbul Havalimanına gelen 6 Meksikalı aktivist ise, transit geçişle ülkelerine gitti.

"Tüm dünya sesimiz duydu ve harekete geçti’’

Havalimanında açıklamalarda bulunan Türk aktivist Abdullah Gündem, "Öncelikle içimde ağır bir hüzün var. Çok hafif bir sevinç var. Ağır bir hüzün var çünkü Gazze’ye ulaşamadık. Elimizden geleni yaptık. Terörist İsrail uluslararası sularda hukuksuz olarak bizi kaçırdı. Hapse tıktı. Günlerce hapiste tuttu. Sonra saldı geldik. Yani Gazze’de biz sonra kardeşlerimize karşı mahcubuz. Çok ağır bir mahcubiyet var. Ama tesellimiz şu, tüm dünya sesimiz duydu ve harekete geçti" diye konuştu.

"Filistinlilerle aynı hapishanede bulunmaktan onur duyuyorum"

Bir başka Türk aktivist Mehmet Fatih Sinan ise, "Onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Sumud’un bir parçası olmaktan, Gazze’ye 30 mil altında kalana kadar yaklaşmaktan, Akdeniz’de İsrail donanmasıyla Gazze’ye ulaşmak adına köşe kapmaca yarışıyla Gazze’ye ulaşmaya çabalamaktan, Filistinlilerle aynı hapishanede bulunmaktan onur duyuyorum. Ömrüm boyunca bunu taşıyacağım. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün vicdan sahiplerine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun’’ diye konuştu.

"Siyonistler tarafından alıkonuldular"

Filoda yer alan ve Türkiye’ye getirilen bir aktivist yakını Mustafa Sinan, "Öncelikle bu gelişin inşallah Gazze’nin kurtuluşuna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bizler çocuklarımızı ve oradaki diğer arkadaşlarımızı gönderirken zaten bedel ödeyeceklerini çok çok iyi biliyor idik. Azimle o gemilerini tamir ettiler. Bozuldu, gene tamir ettiler. Cenabı Allah’a hamdolsun son noktaya kadar gittiler. Artık tazyikli su gibi diğer müdahaleler olunca, botlarla mecbur orada Siyonistler tarafından alıkonuldular. Biz Siyonist bir devleti kesinlikle kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir başka aktivist yakını Hanımşah Elif Baş, "Allah razı olsun onlardan. Gidenlerden, gelenlerden. Kahramanlar onlar. Kendi gönüllerince gittiler çünkü. Kimse onları zorlamadı" dedi.

"Her aktivistimizin ama en başta Gazze’nin haklarını korumak için yoğun çaba gösterdik"

Havalimanı VIP salonunda aktivistler adına basın açıklaması yapan Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Muhammed Raşit Sancar, Gazze’deki zulme uğrayan insanları geride bırakmanın kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Bugün, son kalan aktivist arkadaşlarımızın da yurda dönüşüyle büyük bir sevinç ve mutluluk yaşıyoruz. Türkiye delegasyonu olarak, sürecin en başından itibaren bu mücadelenin merkezinde yer almak, bir parçası olmak ve her bir aktivistimizin katılımcımızın ama en başta Gazze’nin haklarını korumak için yoğun çaba gösterdik. Bugün son gelen aktivist arkadaşlarımızın da işlemlerini tamamlayarak ailesine teslim edeceğiz. Bu umut, Gazze’deki ablukanın tamamen ortadan kalkması ve soykırımın durmasına kadar sürecek bir yolun başlangıcıdır. Bundan sonra da tüm mazlum coğrafyalarda zulme uğrayan herkes için insanlık olarak bir araya gelip ortak stratejiler, veriler ve yapılar geliştirmeyi, bu dayanışmayı tüm dünyaya bir insanlık mirası olarak sunmayı hedefliyoruz. Gazze halkının direnişi ve fedakarlığı vesilesiyle, yepyeni coğrafyalara, ufuklara ve vizyonlara açıldık. Bu minvalde bir kez daha gündemin Gazze ve tüm mazlum coğrafyalar olduğunu hatırlatarak, "Bir işi bitirdikten sonra yeni bir işe koyul" düsturuyla hareket ediyoruz. Sumud’u dünya tarihine bir umut ve direniş simgesi olarak armağan ederken, yeni süreçler ve yeni fikirlerle yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.