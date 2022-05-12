Süne Sürvey çalışmaları başladı
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçemizde Süne Sürvey çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri, Bitki Sağlığı Programı kapsamında hububat ekim alanlarındaki zararı önlemek ve süne ile mücadeleyi etkin bir şekilde yapabilmek amacı ile; Süne, Ergin Sürveyi kontrollerine başladı.
Bu sürvey çalışmalarına Süne Kışlamış Erginlerinin kışlaklardan hububat tarlalarına göçlerinin sona erdiği günlerde başlanmakta olup sürveyin amacı hububat tarlalarında kışlamış ergin yoğunluklarını belirlemektir.
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