Süne Sürvey çalışmaları başladı

İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisleri, Bitki Sağlığı Programı kapsamında hububat ekim alanlarındaki zararı önlemek ve süne ile mücadeleyi etkin bir şekilde yapabilmek amacı ile; Süne, Ergin Sürveyi kontrollerine başladı.

Bu sürvey çalışmalarına Süne Kışlamış Erginlerinin kışlaklardan hububat tarlalarına göçlerinin sona erdiği günlerde başlanmakta olup sürveyin amacı hububat tarlalarında kışlamış ergin yoğunluklarını belirlemektir.

