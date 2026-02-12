Sunflower Sitesi'nde WorldNet Fiber Altyapı Çalışmaları Başladı

Sunflower Sitesi’nde internet hizmetinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında WorldNet ekipleri altyapı sürecini başlattı. Yapılan anlaşma doğrultusunda bölgede teknik çalışmalar planlanan takvim çerçevesinde sürdürülüyor.

WorldNet Genel Müdürü Orhan Türkan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Sunflower Sitesi’nde internet hizmetine yönelik yoğun talep bulunduğunu belirterek, kullanıcıların daha hızlı ve kesintisiz bağlantıya ulaşabilmesi için çalışmaların sahada devam ettiğini ifade etti. WorldNet Silivri Şube Yöneticisi Sevda Konakçı da teknik ekiplerin koordineli şekilde süreci yürüttüğünü kaydetti.

WorldNet, belirli bölgelerde sunduğu özel GPON altyapısıyla 1000 Mbps’ye kadar internet hizmeti sağlıyor. Şirket, kendi fiber altyapısı sayesinde kullanıcılarına kesintisiz, yüksek hızlı ve güvenilir internet deneyimi sunmayı hedefliyor. Hizmet verilen bölgeler ise altyapı sorgulama sistemi ve GPON hizmet haritası üzerinden öğrenilebiliyor.