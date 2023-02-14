Sungurlu Belediyesi Hatay'da çadır kent kuracak

Sungurlu Belediyesi, depremden en fazla etkilenen kentlerden Hatay’a çadır kent kurmak için kolları sıvadı.

Soğuk hava şartları sebebiyle depremzedelerin en çok çadıra ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak Hatay’a çadır kent kuracaklarını ifade etti.

Başkan Şahiner, "6 Şubat sabahı uyandığımız kara günden bugüne sizlerle birlikte elimizden ne geliyorsa el birliğiyle yaptık. Dualarımızın yanı sıra gayretlerimizle her alanda deprem bölgesine derman olmaya çalıştık. Şimdide Sungurlu Belediyesi olarak Hatay ilimize çadır kent kuruyoruz. Soğuk hava şartları sebebiyle depremzede kardeşlerimizin en çok çadıra ihtiyaç duyduğunun bilgisini aldık. Sobasıyla birlikte bir çadırın maliyeti 10 bin TL olarak bildirildi. Destek olmak isteyen hemşerilerimizin Belediye Başkanlığımıza acil olarak müracaat etmelerini rica ederim" ifadelerini kullandı.