Sungurlu'da ilçe halkı depremzedeler için seferber oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, vatandaşlar deprem bölgesine yardım için seferber oldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmeye başlandı.

İlçe halkından çok acil olarak ısıtıcı, battaniye, çadır, kuru gıda, su ve insani yardım malzemeleri desteğinde bulunmalarını isteyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Sungurlu Belediyesi olarak, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza ihtiyaç duyulan acil malzemeleri ulaştırmayı planlıyoruz. Yardımlarınızı Sungurlu Belediyemizdeki Kadın Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Biz Sungurlu olarak her zaman zor zamanlarda birlik olmayı bildik. Bugünde ülkemizin bu zor zamanında birlik olalım. Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım” dedi.