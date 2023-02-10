Sungurlu yardım ekipleri deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Çorum’un Sungurlu İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kampanyada toplanan yardımlar deprem bölgesinde depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren kolları sıvayan Sungurlu Belediyesi, başlattığı yardım kampanyasıyla topladığı yardımları tırlarla deprem bölgesine gönderdi. Hatay’da aşevi kuran Sungurlu Belediyesi, depremzede vatandaşlara sıcak yemeğin yanı sıra, kampanya çerçevesince toplanan yardımları da bizzat ulaştırıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Bizi ayakta tutan en güzel değerlerimizden biri de dayanışma duygumuzdur. Sizler tarafından yapılan yardımların her bir zerresini israf etmeden yerine ulaştırmaya gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.