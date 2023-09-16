Sünnet düğününde minik İbrahim'e polisten sürpriz

Kocaeli'de yaşayan 9 yaşındaki İbrahim Topkara'nın sünnet düğünü için kurduğu hayal gerçek oldu. Minik İbrahim'in hayalini öğrenen polisler, sünnet düğünü konvoyuna eşlik etti.

Sünnet düğününde minik İbrahim'e polisten sürpriz
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’de yaşayan 9 yaşındaki İbrahim Topkara’nın sünnet düğünü için kurduğu hayal gerçek oldu. Minik İbrahim’in hayalini öğrenen polisler, sünnet düğünü konvoyuna eşlik etti.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki İbrahim Topkara’nın sünnet düğünü için kurduğu hayali gerçek oldu. Babasına her fırsatta polisleri çok sevdiğini ve sünnet düğününe onların da katılmasını istediğini söyleyen minik İbrahim’e sürpriz yapıldı. İbrahim’in bu isteğini öğrenince kayıtsız kalmayan polis ekipleri, sünnet düğününe ve düğün konvoyuna katıldı. Polislerle bol bol fotoğraf çektiren İbrahim unutulmaz anlar yaşadı.

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