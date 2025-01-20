Sünnet için en ideal zaman yarıyıl tatili

Sünnet zamanı seçimi pek çok aile için kafa karıştıran çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Sömestr tatili hem sağlık açısından hem de sosyal yönden sünnet için en uygun dönemlerden biridir" dedi.

Cerrahi işlemin hastane şartlarında yapılmasının en doğru seçim olacağını belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, "Genel anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu tarz operasyonlar çok daha hızlı ve kolay yapılabilmekte, sonrasında çocukta da herhangi bir travmaya sebep olmamakta. Çocukların sağlığı ve enfeksiyon riskinin çok düşük olması sebebiyle yarıyıl tatilinde çocukların sünnet ettirilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Topçu, "Sünnet, zor olmayan ve rahat tolere edilebilen bir cerrahi işlemdir. Cerrahi işlem standartlarına uyularak yapılan sünnet sonrası istenmeyen durumlardan kaçınmak mümkündür. Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen çocuk cerrahisi yada çocuk üroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, sünnetin ya 2 yaşından önce, ya da 6 yaşlarından sonra yapılması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Sünnet, cerrahi bir işlem olduğu için hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir" dedi.

Sosyal olarak yarıyıl tatilleri çocuklar için uygun bir sünnet dönemi olduğunu yineleyen Topçu, "Havaların soğukluğundan dolayı ev dışı aktivasyonlar kısıtlıdır. Sonuç olarak çocuk daha uygun şartlarda, evinde dinlenerek rahat bir sünnet sonrası dönem geçirecektir. Sünnet sonrasında ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmak da yarar vardır" şeklinde konuştu.