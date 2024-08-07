Sünnet Şöleni 200 Çocuğun Katılımıyla Gerçekleşti

Sünnet şölenine, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sağlık kuruluşları temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı. Erkekliğe ilk adımlarını atan çocuklar ve ailelerinin mutluluklarını paylaştılar.

Sağlık Kuruluşlarına Teşekkür Plaketleri Verildi

Sünnet programının gerçekleşmesinde emeği geçen hastanelere plaket takdimi yapıldı. Meclis Üyesi Önder Çolak, Silivri Yaşam Tıp Merkezi adına Ulusal Pazarlama Sorumlusu Olcay Yılmazer’e; Meclis Üyesi Av. Mehmet Keleş, Silivri Özel Kolan Hastanesi adına başhekim Uzm. Dr. Bener Mansuroğlu’na; Meclis Üyesi Elif Yılmazer, Silivri Özel Anadolu Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. Halil Narlı’ya; Meclis Üyesi Hatice Gözen, Palmiye Açık Hava Kır Bahçesi İşletmecisi Uğur Babayiğit’e plaket takdim etti. Ayrıca, Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Mehmet Akif Seylan’a katkılarından dolayı teşekkür edildi.



Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Bugün, geleceğimizin teminatı olan 200 çocuğumuzun sünnet merasimini kutlamak için bir aradayız. Bu özel gün, hem çocuklarımız hem de aileleri için unutulmaz anılarla dolu olacak. Toplumumuzda önemli bir yere sahip olan sünnet geleneğini yaşatmak ve bu güzel geleneği sürdürmek bizim için büyük bir onurdur. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu ve heyecanı görmek, bizler için en büyük mutluluk ve en büyük gururdur" dedi.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sağlık kuruluşlarına, başhekimlere, muhtarlara ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Balcıoğlu, özellikle Silivri Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Sosyal Yardım İşleri Müdürü Meral Kutlu ve ekip arkadaşlarının özverili çalışmalarına dikkat çekti.

Başkan Balcıoğlu, İnsanımızı Özel Hissettireceğiz

Başkan Balcıoğlu, hizmet anlayışlarının partizanlıktan uzak olduğunu belirterek, "Kampanya boyunca sizlere hep belediyeciliğin çöp toplamak ve park sulamaktan ibaret olmadığını, belediyeciliğin beton bina demek olmadığını, çünkü bunların bizim yapmamız gerektiğini, bunların rutin işler olduğunu söylemiştim. Ama insanımızı özel hissettireceğiz. Sizlerin vermiş olduğu desteği, sizlerin alın terinizle kazanmış olduğu vergileri biz size hizmet ederek karşılayacağız," dedi.

Başkan Balcıoğlu, konuşmasında duygusal bir anı paylaşarak şunları ekledi: "Bakın, şu anda benim evlatlarım, benim çocuklarım gibi görüyorum bütün evlatlarınızı. Bu evlatlarımızın gözlerine baktığımda bazen belediye işlerinden çok bunalıyorum, eve gittiğimde çocuklarımın gözlerine bakıyorum ve inanın bütün yorgunluğum geçiyor. Aynı duyguları şimdi de bana yaşattıkları için ben evlatlarımın gözlerinden öpüyorum. Allah onları bağışlasın. İnşallah yolları hep açık olsun. Sizler sağ olun, size uzattığım bu elleri havada bırakmadınız, geleceğin Silivri’si hayalime ortak oldunuz. İşte ben de burada bir kez daha söylüyorum, bir kez daha söz veriyorum. Herkesin kafasını çevirdiği her yerde olacağım, ihtiyaç sahibi her hemşerimin yanında olacağım. Silivri’de umutsuzluğa, karamsarlığa izin vermeyeceğim"

Önümüzdeki günlerde kreş temel atma töreninde de bir araya gelineceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Belediyemizin üniversiteli kardeşlerim için burs başvurusu başladı. Gençlerle bir araya geldiğim her ortamda söylüyorum: Siz yeter ki okuyun, siz yeter ki çalışın, Bora abiniz hep yanınızda diye”

Silivri'de umutsuzluğa ve karamsarlığa izin vermeyeceklerini belirten Balcıoğlu, "İstanbul’da İmamoğlu, Silivri’de Balcıoğlu varsa umut var diyeceksiniz. Gelecek güzel günler yakın diyeceksiniz. Size söz veriyorum," diyerek konuşmasını sonlandırdı.