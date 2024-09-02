Süper Enduro Şampiyonası nefes kesti

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası kıyasıya rekabete sahne oldu.

Süper Enduro Şampiyonası nefes kesti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası kıyasıya rekabete sahne oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi işbirliği ile Kartepe Motokross Park’ta gerçekleştirilen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayağı kıyasıya rekabete sahne oldu. 41 sporcunun katıldığı şampiyonada hafta sonunda önce sıralama ardından final yarışları gerçekleştirildi.

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Kartepe yarışının en hızlı 20 sporcusunun yer aldığı Süper Enduro GP’de Mehmet Emin Musaoğlu (İznik Motosiklet Kulübü) birinciliği elde ederken, Kenan Kazan (İznik Motosiklet Kulübü) ikinci ve Aykut Kızıltan’da (Bilecik Enduro Motosiklet Kulübü) üçüncü sıranın sahibi oldu. Yarışları Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan da yakından takip etti.