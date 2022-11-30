Süper kahramanlarla gelen mutluluk

2013 yılında başlayan ve her yıl daha da büyüyen ’Kardeşim Üşümesin’ projesinin bu yıl ilk durağı Bursa’nın dağ köylerinden Dağakça oldu .

Soğuk kış günlerinin gelmesiyle birlikte hem köy okullarındaki miniklerin kışlık kıyafet ihtiyacının karşılanması hem de onlara güzel bir anı yaşatmak için UEDAŞ tarafından hayata geçirilen ’Kardeşim Üşümesin’ sosyal sorumluluk projesi , her yıl hizmet bölgesinde yer alan Bursa , Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Kars’taki ihtiyaç sahibi okullara ulaşıyor.

Bu yıl Uludağ üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencilerinin de katıldığı projede miniklere hazırlanan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Yüz boyama, dans ve süper kahramanlar gibi çeşitli etkinliklerle miniklerin yüzü gülerken kışlık kıyafet ihtiyaçları da dağıtıldı. ’Kardeşim Üşümesin’ projesinin önemine dikkat çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “ 2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz bu etkinliği İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizin işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Okullarımızda yavrularımızın eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Bu projeyi gerçekleştirirken lise ve üniversitede okuyan öğrencilerle birlikte ilerliyoruz. Gün boyu süren bir etkinliğe imza atıyoruz.. Biz bu projeyi sadece hizmet bölgemiz olan Güney Marmara’da değil aynı zamanda Çağrı Merkezimizin yer aldığı Kars’ta da gerçekleştiriyoruz. Projemize katılan destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Projeye gönüllü olarak katılan Uludağ Üniversitesi Maliye Topluluğu öğrencileri, miniklere yüz boyama, oyun alanı gibi etkinliklerle yaşattığı keyifli anlar, renkli görüntülere sahne oldu.