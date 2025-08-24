Süper Kupa'da final günü
Hentbol Erkekler Süper Kupa final müsabakasında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Hentbol Erkekler Süper Kupa’da final maçı bugün oynanacak. Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor arasındaki final karşılaşması, bugün saat 20.30’da başlayacak.
Beşiktaş, 7 Metre atışları sonunda finale yükseldi
Süper Kupa yarı finalinde Spor Toto Spor Kulübü’yle Beşiktaş karşılaştı. İlk yarısı 18-14 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlanan müsabaka, 30-30 berabere sona erdi. Normal sürede eşitlik bozulmayınca 7 Metre atışlarına gidildi. 7 Metre atışları neticesinde maçtan 35-34 üstünlükle ayrılan Beşiktaş, finale yükseldi.
Nilüfer Belediyespor, Beykoz Belediyespor’u mağlup etti
Nilüfer Belediyespor, Süper Kupa yarı finalinde karşılaştığı Beykoz Belediyespor’u mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ilk yarısı 20-13 tamamı ise 42-24 Nilüfer Belediyespor üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Nilüfer Belediyespor adını finale yazdırdı.