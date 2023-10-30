Süper Lig'de 10 haftada 11 teknik direktör ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda 10 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçların ardından 11 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig’de 10 hafta geride kalırken, teknik direktör değişimi ise devam ediyor. Ligde son olarak Corendon Alanyaspor, Ömer Erdoğan’la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Böylece bu sezon teknik adam değişikliğine giden takım sayısı da 11’e yükseldi. Süper Lig’de daha önce RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Pendikspor, Trabzonspor ve Konyaspor’da teknik direktör ayrılıkları yaşandı.

İlk ayrılık Başakşehir’den geldi

Süper Lig’de sezonun ilk teknik direktör değişikliği Başakşehir’de yaşandı. Sezona iyi başlayamayan turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırarak Çağdaş Atan’ı takımın başına getirdi. İlk 4 haftada puanla tanışamayan Gaziantep FK, Erdal Güneş ile vedalaşarak daha önce de takımı çalıştıran Rumen teknik adam Marius Sumudica ile anlaştı. Kayserispor’da da Çağdaş Atan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi. Tolunay Kafkas yönetiminde Süper Lig’in ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3’er beraberlik ve yenilgi yaşayan MKE Ankaragücü’nde ise takımın başına Emre Belözoğlu geldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor da teknik adam değişikliğine gitti

Beşiktaş ve Trabzonspor da bu sezon teknik direktör değişikliğine gitti. Şenol Güneş yönetiminde 7 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takımda, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre temsilcisi Lugano’ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Güneş’in ayrılığının ardından kulüp, olağanüstü genel kurula kadar Burak Yılmaz’ın teknik sorumlu olarak görev yapacağını açıkladı. Bu sezon ligde Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı 8 maçta 4’er galibiyet ve yenilgi alan Trabzonspor ise Hırvat çalıştırıcıya teşekkür ederek, 1’i Süper Lig, 2’si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupayı kulübe kazandıran Abdullah Avcı’ya takımı emanet etti.

Son ayrılık Corendon Alanyaspor’da yaşandı

Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor, takımı Hakan Yakın’a emanet ederken, Hüseyin Eroğlu ile vedalaşan Samsunspor Markus Gisdol, Osman Özköylü ile ayrılığının ardından Pendikspor da Ivo Vieira ile anlaştı. Sezona Aleksandar Stanojevic yönetiminde başlayan Konyaspor, Stanojevic’ın ardından Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı. Süper Lig’de son teknik adam değişikliği ise Corendon Alanyaspor’da yaşandı. Akdeniz ekibi, ligin 10. haftasında Sivasspor’a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından Teknik Direktör Ömer Erdoğan’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Öte yandan Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu, bu sezon Süper Lig’de iki farklı takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar oldu. Kayserispor’dan ayrılan Çağdaş Atan, Başakşehir ile anlaşırken, Başakşehir’le sözleşmesini sonlandıran Belözoğlu da MKE Ankaragücü’nde göreve başladı.

Süper Lig’de sezon başından itibaren takımlarında devam eden teknik direktörler şöyle:

Adana Demirspor: Patrick Kluivert

Antalyaspor: Nuri Şahin

Çaykur Rizespor: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Alparslan Erdem

Fenerbahçe: İsmail Kartal

Galatasaray: Okan Buruk

Hatayspor: Volkan Demirel

Kasımpaşa: Kemal Özdeş

Sivasspor: Servet Çetin