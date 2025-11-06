Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Süper Lig’de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol