Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında heyecan; yarın, 16 Ağustos Cumartesi, 17 Ağustos Pazar ve 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’in 2. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
21.30 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
16 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor - Samsunspor: Zorbay Küçük
21.30 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
21.30 Göztepe - Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Beşiktaş - Eyüpspor: Halil Umut Meler
21.30 RAMS Başakşehir - Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi
21.30 Kasımpaşa - Trabzonspor: Cihan Aydın