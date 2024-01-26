Süper Lig'de 23. hafta yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 23. hafta yarın başlayacak
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Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 28 Ocak Pazar ve 29 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde 23. hafta yarın saat 16.00’da oynanacak Corendon Alanyaspor - Pendikspor karşılaşmasıyla başlayacak. Hafta, 29 Ocak Pazartesi günü yapılacak 4 maçla tamamlanacak.

Süper Lig’de 23. haftanın programı şöyle:

Yarın

16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor

19.00 Adana Demirspor - Hatayspor

28 Ocak Pazar

13.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir

16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16.00 Sivasspor - Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

29 Ocak Pazartesi

17.00 İstanbulspor - Samsunspor

17.00 Kayserispor - Antalyaspor

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK