Süper Lig'de 27, 28, 29, 30. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. haftalarda oynanacak maçların programı belli oldu. Buna göre Beşiktaş-Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar günü, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası da 17 Mart Pazar günü yapılacak.

Trendyol Süper Lig’in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş’ın, Galatasaray’ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Süper Lig’in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:

27. hafta

23 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

24 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir

19.00 Konyaspor - Hatayspor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

25 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş

26 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

28. hafta

1 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart Pazar

13.30 Pendikspor - Konyaspor

13.30 Başakşehir - Samsunspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

20.00 Alanyaspor - Trabzonspor

29. hafta

8 Mart Cuma

20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

9 Mart Cumartesi

13.30 Sivasspor - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Adana Demirspor

19.00 Başakşehir - Antalyaspor

19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

10 Mart Pazar

13.30 Kayserispor - Hatayspor

16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü

16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

19.00 Fenerbahçe - Pendikspor

11 Mart Pazartesi

20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş

30. hafta

15 Mart Cuma

20.30 Pendikspor - İstanbulspor

20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor - Kayserispor

16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir

20.30 Adana Demirspor - Sivasspor

20.30 Beşiktaş - Antalyaspor

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

16.00 Hatayspor - Samsunspor

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe