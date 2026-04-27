Süper Lig'de 31. hafta görünümü

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye yükseltti. Trabzonspor ise Konyaspor'a mağlup oldu.

Süper Lig'de 31. hafta görünümü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi mağlup ederek bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye yükseltti. Trabzonspor ise Konyaspor’a mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftası bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada 23 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 74’e yükseltti. Sarı-lacivertliler 67 puanda kalırken zirvede puan farkı 7’ye yükseldi. Trabzonspor ise haftanın kapanış maçında Konyaspor’a 2-1’lik skorla kaybetti.

Ligde 31. hafta maçları ve sonuçları:

Başakşehir: 4- Kasımpaşa: 0

Eyüpspor: 3 - Gaziantep FK: 0

Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Göztepe: 2 - Antalyaspor: 0

Gençlerbirliği: 1 - Kocaelispor: 0

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

Alanyaspor: 2 - Samsunspor: 3

Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Konyaspor: 2 - Trabzonspor: 1