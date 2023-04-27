Süper Lig'de 32. hafta yarın başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Ümraniyespor maçı ile başlayacak. Ligde 32. hafta, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'de 32. hafta yarın başlayacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor-Ümraniyespor maçı ile başlayacak. Ligde 32. hafta, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı yarın, 29 Nisan Cumartesi, 30 Nisan Pazar ve 1 Mayıs Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında yarın Corendon Alanyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. 32. hafta pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş - Galatasaray derbisine sahne olacak. Hafta İstanbulspor - Giresunspor maçıyla tamamlanacak. Adana Demirspor haftayı bay geçecek. Kayserispor ve Başakşehir ise Hatayspor ile Gaziantep FK’nin ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig’de 32. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Ümraniyespor

29 Nisan Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Trabzonspor

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe

19.00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

30 Nisan Pazar

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

1 Mayıs Pazartesi

20.00 İstanbulspor - Giresunspor