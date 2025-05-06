Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programını açıkladı.
Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8’i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da yapılacak.
17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı olacak.
Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programı şöyle:
17 Mayıs Cumartesi
Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor
18 Mayıs Pazar
Samsunspor - Sivasspor
Antalyaspor - Gaziantep FK
Çaykur Rizespor - Göztepe
Kasımpaşa - Rams Başakşehir
Bodrum FK - Trabzonspor
Galatasaray - Kayserispor
Fenerbahçe - Eyüpspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş