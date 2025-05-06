Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programını açıkladı.

Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programı belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada oynanacak 9 karşılaşmadan 8’i 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da yapılacak.

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17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak tek müsabaka ise Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçı olacak.

Trendyol Süper Lig’de 36. haftanın programı şöyle:

17 Mayıs Cumartesi

Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor

18 Mayıs Pazar

Samsunspor - Sivasspor

Antalyaspor - Gaziantep FK

Çaykur Rizespor - Göztepe

Kasımpaşa - Rams Başakşehir

Bodrum FK - Trabzonspor

Galatasaray - Kayserispor

Fenerbahçe - Eyüpspor

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş