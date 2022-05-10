Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta geride kalırken, 2021-2022 sezonunda küme düşen 4 takım da kesinleşti. Kalan 2 haftada Avrupa kupalarına katılım için heyecan da artmış oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.05.2022 10:23
  • Güncelleme: 10.05.2022 10:50
Süper Lig'de 4 takım düştü, gözler Avrupa kupalarında
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta geride kalırken, 2021-2022 sezonunda küme düşen 4 takım da kesinleşti. Kalan 2 haftada Avrupa kupalarına katılım için heyecan da artmış oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında oynanan 10 maçta toplam 28 gol atıldı. 5 beraberliğin yaşandığı haftada 3 deplasman takımı kazanırken, 2 ev sahibi de sahadan 3 puanla ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Hatayspor deplasmanından 1 puanla ayrıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Derbide kazanan çıkmadı

Haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe, Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaştı. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle 2 ezeli rakip sahadan 1’er puanla ayrılırken, sarı-lacivertliler 69 puana ulaştı. Konyaspor’un, Antalyaspor’a 3-2 kaybetmesiyle Fenerbahçe, son 2 haftaya 5 puanlık avantajla girdi. Siyah-beyazlılar ise haftayı 55 puanla 7. sırada geçti.

Avrupa kupalarına katılımda heyecan arttı

Son 5 maçında 13 puan toplayarak yeniden çıkışa geçen Başakşehir, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmayınca iki takım da 1’er puana razı oldu. Turuncu-lacivertliler, 61 puana ulaşarak haftayı 4. sırada kapattı. Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederken, 58 puanla 5. sırada yer aldı. Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligden düşmeyi garantileyen Göztepe’yi 3-1 yenerek 56 puan yaptı ve ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti. Haftanın kapanış maçında Konyaspor’u 3-2 ile geçen Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 müsabakaya çıkararak puanını da 55’e yükseltti.

Düşenler kesinleşti!

Geçtiğimiz haftalarda küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Göztepe’nin ardından gelecek sezon Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden son 2 takım da belli oldu. Gaziantep FK’nın, Kayserispor ile berabere kalması sonrası Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü. Malatya ekibi, evinde Rizespor’a 3-1 yenilerek kötü serisini sürdürürken, Göztepe de haftayı yenilgiyle kapatan bir diğer takım oldu. Altay, sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 34 yaptı. 17. sıradaki Rizespor’un 36 puanı var.

Gol krallığında 2 isim zirvede

Kasımpaşa’nın, Sivasspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta 1 gol kaydeden Umut Bozok, gol sayısını 16’ya yükseltti. Küme düşen Çaykur Rizespor’da ise Joel Pohjanpalo 1 gol attı ve gol krallığı yarışında 16 golle zirveye ortak oldu. Trabzonspor’un forveti Andreas Cornelius ve Hataysporlu Ayoub El Kaabi’nin 15 golü bulunuyor.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

2
İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İngiltere'de kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

3
Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

Bayramda dönüş bileti bulamadı, işten kovuldu

4
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

6
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

Başkan Yılmaz 'Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz'

DAHA FAZLA
MHP'li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

MHP’li kadınlardan Şehit ve Gazi annelerine ziyaret

Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti