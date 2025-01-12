Süper Lig'de ara transfer dönemi harcama limitleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımları için 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig takımları için 2. transfer ve tescil dönemi harcama limitlerini açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulu, 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri’ni ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirlendiği belirtildi.
30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. maddesi kapsamında Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:
Takımlar - Harcama Limiti (TL) - %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL)
Galatasaray: 1.764.529.273 - 2.293.888.055
Fenerbahçe: 1.832.108.271 - 2.381.740.752
Trabzonspor: 3.833.550.392 - 4.983.615.510
Başakşehir FK: 378.977.636 - 492.670.927
Kasımpaşa: 402.239.726 - 522.911.644
Beşiktaş: 919.741.014 - 1.195.663.318
Sivasspor: 228.264.578 - 296.743.951
Alanyaspor: 445.011.320 - 578.514.715
Ç. Rizespor: 206.223.736 - 268.090.857
Antalyaspor: 181.469.677 - 235.910.580
Gaziantep FK: 155.508.650 - 202.161.245
A. Demirspor: 101.428.974 - 131.857.666
Samsunspor: 378.487.218 - 492.033.383
Kayserispor: 265.591.243 - 345.268.616
Hatayspor: 208.413.381 - 270.937.395
Konyaspor: 120.782.235 - 157.016.905
Eyüpspor: 193.267.117 - 251.247.252
Göztepe: 193.267.117 - 257.247.252
Bodrum FK: 193.267.117 - 257.247.252