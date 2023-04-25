Süper Lig'de dubleler gollü haftaya damga vurdu

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 7 karşılaşmada 34 gol atılırken, futbolcular 9 duble, 1 hat-trick performansına imza attı.

Süper Lig’de 31. hafta geride kalırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Alanyaspor ve MKE Ankaragücü’nün ligden çekilen takımlardan aldığı 3-0’lık hükmen galibiyet dışında oynanan 7 karşılaşmada 34 gol atıldı. Mücadelelerde oyuncuların bireysel performansları da haftaya damga vurdu. Adana Demirspor’un Kayserispor’u konuk ettiği ve futbolseverlerin 8 gol izlediği maçta Chrif Ndiaye 2 golle duble yaparak yıldızlaşırken, Kayserispor’un Senegalli forveti Mame Thiam 25 dakika içerisinde hat-trick yaptı. Thiam’ın bu performansı takımına puan kazandıramadı. Ev sahibinde Svensson’un sarı kart cezası sebebiyle sağ bekte görev yapan ve ilk kez 11’de oynayan İsmail Çokçalış 2 asiste imza attı. Kayseri ekibinde Carlos Mane de 2 gole verdiği paslarla katkı sağladı.

Lider Galatasaray’ın sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük’te Fabio Borini 2 golle takımına 1 puan kazandırdı. İtalyan forvet bu sezonki gol sayısını da 19’a yükseltti.

Medipol Başakşehir’e, Giresunspor deplasmanında 3 puanı kazandıran gollere Adnan Januzaj ve Joao Figueiredo imza attı. Januzaj 2 gol, 1 asist üretirken, Figueiredo da 2 gol atarak turuncu-lacivertli formayla ilk gollerine bu maçta ulaştı. Karadeniz ekibinde Borja Sainz’in, ikinci yarıda rakip fileleri 2 kez havalandırması Giresunspor’a yetmedi.

Haftanın son maçında Fenerbahçe, İstanbulspor ile sahasında karşılaşırken, mücadelede 6 kez gol sevinci yaşandı. Sarı-lacivertlilerin genç oyuncusu Arda Güler 2 gol atarak performansıyla ön plana çıktı. İstanbulspor’un Makedon oyuncusu Valon Ethemi, 2 gol kaydettiği maçta takımının 1 puan almasında önemli rol oynadı.