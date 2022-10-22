Süper Lig'de Fomget fırtınası

Cumhuriyet’in 100.yılında şampiyonluğu hedefleyen Fomget, Kadınlar Süper Ligi’ndeki 2. maçında Ataşehir Belediyesi’ni 7-2’lik farklı bir skorla mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi’nde Ankara BŞB. Fomget - Ataşehir ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir performans ortaya koyan Fomget takımı mücadeleyi Yuliia, Daria, Başak, Benan ve Olga’nın 3 golüyle 7-2 kazandı. Ligin ilk maçında da Antalyaspor’u 2-0 yenen Başkent ekibi ikide iki yaparak puanını 6’ya yükseltti. Fomget takımı önümüzdeki hafta deplasmanda Amed ile karşılaşacak.

Başkan Öksüz: "Hedefimiz 100. yılda şampiyon olmak"

Fomget Kulübü Başkanı Ahmet Öksüz maçtan sonra yaptığı açıklamada takımın performansından ve alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Aldığımız farklı skor bizleri çok mutlu etti. Bu galibiyet bizi hedefimiz olan şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Lige iyi başlamak bizim için çok önemliydi. Şükürler olsun ki iki de iki yaptık. Amacımız bu seriyi devam ettirerek şampiyonluk kupasını Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimize getirmek. Takımımız ve teknik ekibimizle aile gibi hareket ediyor ve futbolun sadece futbol olmadığını da herkese göstermek istiyoruz. Bu meşakkatli süreçte bizlere bugüne kadar desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluk yolunda engelleri teker teker aşıp mutlu sona ulaşmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız" şeklinde konuştu. Fomget Kadın Futbol Takımı önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Amed maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.