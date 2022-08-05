Siemens
SON
DAKİKA
Süper Lig'de yeni sezon başladı
17 yıl sonra Süper Lig heyecanı
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması
25 bin kişinin dolandırıldığı olayda 4 tutuklama
Işte saat saat Yoğurt festivali programı
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Süper Lig'de yeni sezon başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor arasında oynanan maçla başladı.

Süper Lig'de yeni sezon başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda, bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile ligin yeni ekibi İstanbulspor arasında oynanan maçla başladı. Sezonun ilk düdüğünü hakem Arda Kardeşler çaldı. Deplasman taraftarının yeniden stadyumlara gelmesi kararlaştırılırken, bu sezon en fazla yüzde 30 kapasite verileceği açıklanmıştı. İstanbulspor yönetimi tarafından Trabzonspor’a ayrılan bölümde bir çok bordo-mavili taraftar tribündeki yerlerini aldı. Sarı-siyahlı kulübün maçlarını oynadığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu sezonun açılış maçına ev sahipliği yaptı.

İki takımdan dostluk mesajları

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk maçta düdük çalacak hakem üçlüsüne çiçek takdim etti. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da birbirlerine çiçek takdim ederken, takımlarına başarılar dilediler.

Konser projesi hayata geçti

TFF tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan, maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje hayata geçti. İlk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada düzenlenen konser etkinliğinde Madrigal grubu sahne aldı. Maç öncesi verilen konserde tribünlere müzik ziyafeti sunuldu. Konserlere, önümüzdeki haftalarda Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edilecek.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
CHP'de görev devir teslimi yapıldı
CHP’de görev devir teslimi yapıldı
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama tesisi Avrupa'nın lideri olacak
Adsom'dan SMA Hastası Asel'e Büyük Destek
Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye kışa doğal gaz depoları dolu giriyor
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Selimpaşa'da kavun ve bamya festivali renkli görüntülere sahne oldu
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin