Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımlar ve oyuncuları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 8. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

- Antalyaspor Antrenörü Erman Kılıç’ın, Antalyaspor - Çaykur Rizespor müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca ve ’hakareti ve tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine;

- Antalyasporlu futbolcu Veysel Sarı’nın aynı müsabakadaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

- Kocaelispor Kulübü görevlisi Mesut Gülistan’ın ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine;

- Eyüpspor Teknik Sorumlusu Selçuk Şahin, ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.10.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

- Eyüpspor Kulübü Antrenörü Umut Eskiköy’ün ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

- Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, Fenerbahçe: ’çirkin ve kötü tezahüratı’

- Kocaelispor: ’talimatlara aykırı hareketi’

- Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor: ’saha olayları’

- Beşiktaş: ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.