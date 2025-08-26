Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig’in 3. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

- Göztepe, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor ve Galatasaray: ’çirkin ve kötü tezahüratı’

- Gaziantep FK, Fenerbahçe: ’talimatlara aykırı hareketi’

- Kocaelispor, Galatasaray, Eyüpspor: ’saha olayları’

- Kocaelispor Kulübü İdarecisi Metin Özkan, ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.